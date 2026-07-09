Atienden autoridades denuncia de colonos de La Pila en Comitán

La ciudadanía y el gobierno deben caminar en una misma ruta de armonía, así lo indicó Mario Antonio Guillén Domínguez, presidente municipal de Comitán, ante las denuncias hechas por los habitantes de la colonia La Pila, quienes han hecho público su descontento por los bares que se han abierto en la zona.

Los habitantes señalaron que pese a que Karen Fabiola Sánchez Guillén, directora de turismo municipal, afirma que el proyecto está orientado al desarrollo económico, turístico y cultural, la apertura de un llamado “andador gastronómico” ha generado escándalos y hechos de inseguridad para los vecinos.

En entrevista para Cuarto Poder, Antonio Guillén dijo que ya se está platicando con los habitantes de la zona, pues el propósito no sólo es modernizar La Pila, “sino varios parques que serán centros turísticos.

Y por supuesto, antes se debe tener una conversación con todos los vecinos para caminar en una misma ruta de armonía por el pueblo, y el desarrollo económico y turístico de Comitán”, agregó.

Una de las quejas que más han enfatizado los vecinos es el elevado volumen de la música que emiten los antros, cuyos propietarios, señalan, se amparan de la autorización que les ha dado el alcalde.

Cuestionado sobre el adeudo que mantiene el Ayuntamiento de Comitán con la CFE que asciende a 107 millones de pesos, el edil indicó que van avanzado y trabajando de la mano con la institución, con la que, detalló, han tenido “muchas reuniones”.