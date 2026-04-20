Atienden bomberos hasta cuatro incendios diarios

Tuxtla Gutiérrez se encuentra en semáforo rojo por la cantidad de incendios de pastizales que se registran diariamente informó, Rodulfo Gálvez Gómez, presidente del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital.

En entrevista, Gálvez Gómez detalló que actualmente la corporación atiende de dos a tres incendios de pastizales al día, aunque en las últimas 24 horas han llegado a atender hasta cuatro siniestros, un incremento que causa preocupación.

Próximas lluvias

Explicó que los meses de abril y mayo son los de mayor actividad, y sin embargo espera que esta situación comience a mitigarse con las primeras lluvias que están próximas a iniciar.

El presidente del Patronato contó que recientemente atendieron un incendio considerado de los más grandes en San José Terán, así como otros siniestros en coordinación con la Secretaría de Protección Civil municipal y estatal.

Reconoció que todos los incendios que ocurren en la ciudad son provocados, “Ahí no hay duda, todo es provocado, no es causado por el llamado efecto lupa”, afirmó.

Puso como ejemplo un incendio reciente en la Comisión Federal de Electricidad, donde se quemaron 21 vehículos a causa de una persona que intentaba limpiar su terreno con fuego.

Fuertes vientos

Gálvez Gómez advirtió que con los fuertes vientos que prevalecen en la ciudad es fácil que el fuego se descontrole y ponga en riesgo las viviendas aledañas. Mencionó que en ocasiones han tenido que evacuar a la población por el humo, el cual afecta principalmente a niños y adultos mayores.

Finalmente, el presidente del Patronato hizo un llamado a la población a no quemar basura, no limpiar sus lotes con fuego, no tirar colillas de cigarro ni cerillos, recordó que quienes sean detectados provocando un incendio podrían hacerse acreedores a