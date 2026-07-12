Atienden denuncia sobre detergente quirúrgico

Tras hacerse pública una denuncia donde se señaló irregularidades en el lavado del material instrumental quirúrgico dentro del Hospital General Zona No. 2 “5 de Mayo”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chiapas aseguró que se atendió de manera inmediata tal situación.

La queja difundida a través de redes sociales y medios locales, señaló que ante la falta de detergente enzimático, insumo especializado, el personal de enfermería habría sido instruido vía WhatsApp para utilizar jabón lavatrastes doméstico en el proceso de limpieza de los equipos.

Aunque la denuncia reconoce que el instrumental es sometido a esterilización con vapor, el protocolo institucional marca como obligatorio el lavado enzimático previo a esa fase.

En respuesta, la unidad médica indicó que de manera inmediata se realizaron las gestiones necesarias para garantizar la continuidad del procesamiento del instrumental, en estricto apego a la normatividad y a los protocolos establecidos por el IMSS.

El detergente enzimático, considerado indispensable para la limpieza de dispositivos médicos, fue suministrado de manera inmediata, lo que permitió retomar el procedimiento conforme a los lineamientos oficiales.

El instituto añadió que mantiene vigilancia permanente sobre los procesos de la Central de Esterilización y da seguimiento a las acciones que fortalecen la operación de los servicios médicos.

Asimismo, refrendó su compromiso con la seguridad de las y los pacientes, la calidad de la atención y el cumplimiento estricto de los protocolos institucionales.