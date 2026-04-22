Atienden socavón al sur de la ciudad

Un socavón de aproximadamente seis por cuatro metros se formó la noche del pasado lunes en la colonia Paseo del Bosque, en la zona sur alta de Tuxtla Gutiérrez, tras una fuga de agua originada por la ruptura de una tubería de conducción.

El incidente se registró alrededor de las 21:30 horas sobre la calle Caoba, lo que generó la movilización inmediata de personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), en coordinación con la Secretaría de Protección Civil (PC) Municipal y el ayuntamiento.

Como medida preventiva, las autoridades procedieron al acordonamiento de la zona y al cierre total de la vialidad afectada, con el objetivo de evitar riesgos tanto para peatones como para automovilistas.

Ante la problemática, en la madrugada del pasado martes cuadrillas del Smapa iniciaron labores para controlar la fuga y realizar una inspección técnica que permita determinar las causas del daño en la infraestructura hidráulica.

De manera paralela, se comenzaron a realizar los trabajos en la reparación de la tubería para restablecer las condiciones de seguridad en la zona.

Finalizan trabajos

Después de los informes respecto a los trabajos, autoridades señalaron la reparación total de la fuga el pasado martes, misma que se encontraba en la línea de bombeo de 26 pulgadas de diámetro.

Se realizó la instalación de placas de acero, se concluyeron las afectaciones en un tubo surtidor y una descarga domiciliaria derivada del accidente.

Por último, subrayaron que la reapertura de la vialidad será próximamente anunciada, por lo que exhortaron a la población a tomar precauciones