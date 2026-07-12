Atípicas lluvias sobre Chiapas y sus presas

Un canal de baja presión, el desplazamiento de la onda tropical número 18 sobre el sureste mexicano y el ingreso de humedad, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en diversas regiones de Chiapas, sobre todo en la cuenca del Usumacinta.

Asimismo, lluvias puntuales muy fuertes en los afluentes de La Angostura, de Chicoasén y del Bajo Grijalva; así como intervalos de chubascos en las cuencas de Peñitas, Malpaso y Juan Sabines.

Ambiente caluroso

A su vez, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso y viento de componente norte y este sobre la región. Durante el periodo de pronóstico, se mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales intensas sobre las cuencas.

Así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través del boletín climático, mediante el cual llamó a estar alertas ante estas lluvias.