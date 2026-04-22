Aumenta población de mono araña en el Cañón del Sumidero

En la zona oeste del parque nacional Cañón del Sumidero, donde el mono araña se consideraba extinto desde hace más de tres décadas, se registró el nacimiento de la tercera cría de esta especie dentro de esta Área Natural Protegida (ANP), información confirmada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

El nuevo ejemplar es descendiente de la pareja fundadora que formó parte del grupo de 12 monos reintroducidos el 28 de noviembre de 2016. Desde entonces, el macho alfa y la hembra dominante lograron adaptarse y reproducirse con éxito.

Condiciones

Actualmente, el grupo familiar se encuentra en buen estado de salud y está compuesto por la pareja de adultos, una hembra juvenil producto del primer nacimiento, un macho juvenil de la segunda cría y el recién nacido.

Este avance ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre la Conanp, el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) y la asociación civil Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta (Cobius).

Mediante monitoreo satelital y recorridos mensuales los especialistas han documentado que la familia se alimenta de especies nativas como ramón, chicozapote e higo, lo que confirma la restauración ecológica del sitio.

No obstante, las autoridades han emitido recomendaciones para garantizar la integridad de la nueva cría y la seguridad de los visitantes.

Recomendaciones

A los prestadores de servicios turísticos náuticos y al público en general se les pide mantener una distancia mínima de 20 metros de la orilla del río ante cualquier avistamiento, evitar ruidos excesivos y extremar precauciones, ya que el macho alfa mantiene una conducta de protección activa y podría reaccionar de forma agresiva ante posibles amenazas.

El mono araña está catalogado en Peligro de extinción por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-201. Las autoridades subrayan que proteger la vida silvestre en el parque es una responsabilidad compartida entre turistas, prestadores de servicios y la sociedad en general.