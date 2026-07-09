Aumentan aspirantes a la Unicach

Este 8 de julio fueron publicados los resultados del proceso de admisión de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). El secretario académico Enrique Pérez López indicó que registraron un incremento de solicitudes de ingreso a algunos programas que habían registrado menor demanda en años anteriores.

A eso se suma el permanente interés de los egresados de bachillerato por las carreras que en cada proceso de admisión registran un alto índice de postulantes.

Indicó que participaron más de cinco mil jóvenes como aspirantes, lo que consolida a la universidad como una de las universidades públicas con mayor demanda en el estado y un referente de la educación superior en la región sureste del país.

López señaló que en la primera sesión ordinaria de la Comisión Transitoria de Admisión de Nivel Licenciatura, se presentaron los informes de los procesos de evaluación en línea, así como de las evaluaciones por competencias, habilidades musicales y artísticas.

Posteriormente, la comisión aprobó la integración de grupos y turnos para el ciclo escolar 2026-2027 de 27 programas educativos, cuya convocatoria de admisión permaneció abierta hasta el 22 de junio pasado.

De igual forma, se dio a conocer el reporte general del programa “Tú Decides”, implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el fin de informar a las y los jóvenes sobre la disponibilidad de espacios en el nivel superior y la manera en que pueden acceder a ellos.

López López afirmó que la institución trabaja de manera coordinada con diversas instancias para fortalecer su infraestructura, equipamiento y calidad académica, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.

“Estas acciones responden al compromiso de la universidad de atender la demanda social, ofreciendo más y mejores programas educativos a las y los jóvenes chiapanecos, así como creando sedes académicas multidisciplinarias”.