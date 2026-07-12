Aumentan daños por gusano en huertas

Productores de mango de Tonalá reportaron severas afectaciones en sus huertas debido a la aparición de gusanos en los frutos, situación que atribuyen a las lluvias registradas durante los últimos días.

Los ganaderos Silvestre Estrada Camacho y Javier Contreras Ruiz señalaron que estas afectaciones reducen su valor comercial y provoca pérdidas económicas.

Explicaron que Tonalá es uno de los municipios con mayor producción de mango en la entidad; sin embargo, cada año enfrenta problemas por la presencia de plagas que deterioran la calidad del fruto. Indicaron que, en esas condiciones, el mango no puede venderse ni siquiera a la mitad de su precio habitual —que ronda los 100 pesos—, por lo que gran parte de la producción termina desechándose.

Son referentes

Por su parte, productores de los ejidos Ocotal y El Terrero, representados por Luis Trinidad Fernández, señalaron que, pese a estas afectaciones, Tonalá continúa siendo un referente en la producción y exportación de mango de calidad, destacando variedades como ataulfo, criollo, plata, oro, manzana y piña.

Agregaron que la producción se comercializa en entidades como Oaxaca, Veracruz, Puebla, Ciudad de México y Monterrey.

No obstante, advirtieron que la presencia del gusano acelera la descomposición del fruto, por lo que se han visto obligados a intensificar las fumigaciones para tratar de contener la plaga y evitar que la totalidad de la cosecha se pierda.