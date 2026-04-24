Aumentan partos de niñas indígenas: investigación

Desde 2018 y hasta el 2024, el porcentaje de niñas y adolescentes indígenas que dan a luz en Chiapas ha aumentado, pasando de un 23.2% a un 33.6 %, así lo muestra una investigación de la asociación Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac), quien presentó las cifras en el Festival de datos sobre los derechos de niñez y adolescencia en México 2026.

La asociación, afincada en el estado de Hidalgo, hace investigaciones a nivel nacional usando información pública proporcionada, en este caso, por la Secretaría de Salud.

Panorama nacional

De 2018 a 2024, en México se registraron 875 mil 921 de partos en niñas y adolescentes. Durante su exposición enfatizaron el hecho de que estos no son sólo datos, sino “vidas atravesadas por desigualdades sistemáticas, violencia sexual y omisiones del Estado en la garantía de sus derechos sexuales (no) reproductivos”.

Al año, y a nivel nacional, hay un promedio de 13 mil partos de niñas y adolescentes indígenas. La asociación hizo hincapié en este punto, porque pese a que sí hay una baja en este tipo de partos, esto sólo ha sucedido en las poblaciones no-indígenas, mientras en las poblaciones originarias el número persiste.

Chiapas

Al revisar la base de datos que se encuentra de forma pública y gratuita en la página de SEIINAC, se registra que en Chiapas hubo un aumento en los partos de menores, pasando de 7 mil 603 en 2018 a 8 mil 449 para 2024.

En el estado, como en el país, se nota un fenómeno que la asociación subrayó en la presentación: la población de 15 años ha aumentado, lo que, señalan, demuestra “que el problema se está desplazando hacia edades más tempranas”.

Asimismo, del total de menores que dieron a luz durante 2018 en Chiapas, el 23.2 % se autoadscribió como indígena. Para 2024, ese porcentaje aumentó al 33.6 %. La asociación puntualizó, que, a nivel nacional, “en 2018 el 7.9 % se adscribía como indígena y en 2024 esa cifra subió al 13.2 % de todos los partos que han sucedido anualmente”.

Seiinac considera que todos los partos en menores de 18 años son producto de violencia sexual, sobre todo por la asimetría de poder que se da con quienes son los “padres”, que en su mayoría son mayores de edad, llegando a registrarse personas de 60 años.