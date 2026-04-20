Autoridades liberan carretera costera tras protestas

La cabecera municipal de Villa de Comaltitlán vive un clima de tensión, luego de protestas y el bloqueo de 18 horas en la carretera federal como consecuencia de la muerte de un estudiante y otro más gravemente lesionado al ser embestidos cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta. La población exige justicia en contra del responsable. Este domingo por la tarde con intervención de la autoridad se restableció la comunicación en la carretera costera entre Tapachula y Tonalá

Luego de liberar la carretera en la que se usó gas lacrimógeno sin mayores consecuencias, la situación de tensión social se mantiene porque hay señalamientos en contra del alcalde de este municipio Gerardo Pérez Gómez, a quien atribuyen protección al homicida que afirman es trabajador del ayuntamiento y familiar del funcionario, asimismo acusan la falta de prontitud en la atención del caso por parte del Fiscal del Ministerio Público, agentes ministeriales y policías preventivos que pregonan compromiso social.

La intervención de la fuerza pública en el desalojo la tarde del domingo genera el clima de tensión pues a través de redes sociales algunas personas están haciendo apología del delito con llamados a la quema de edificios públicos y otras protestas sociales, afirman que al joven lesionado habría tenido un desenlace fatal luego de que medios le habrían amputado una pierna lo que encendió los ánimos de los manifestantes.

Clima de tensión

La inconformidad social es directa en contra del alcalde quien se limitó a emitir un comunicado informativo sin embargo no ha hecho acto de presencia ni intentado mediar y conciliar para mantener la paz social.

El bloqueo carretero de la población civil en Villa de Comaltitlán pretendía ejercer presión a la autoridad para la detención del responsable del homicidio y las lesiones de otro estudiante, estas protestas que señalan son pacificas atentan contra la paz social sobre todo cuando se tiene programada una nueva marcha hacia la presidencia municipal de Villa Comaltitlán.

El bloqueo carretero iniciado la noche del sábado que afectó la comunicación y obligó al transporte público y particular a quedar varado con pasajeros y mercancías provocando la inconformidad de quienes vieron interrumpida sus actividades, este domingo por la mañana la presencia social alcanzó un numero importante de personas que exigen justicia para Omar, el estudiante fallecido el pasado 15 de abril cuando salía de la escuela.

El enojo ha sido mayor debido a que el responsable del atropellamiento manejaba con exceso de velocidad y puede ser plenamente identificado toda vez que señalan que en la zona hay cámaras de seguridad que habrían sido retiradas.