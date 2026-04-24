Autoridades retiran árbol a punto de caer

Durante meses, los habitantes del Retorno 6, en la colonia Infonavit Grijalva Primera Sección, pidieron ayuda ante una amenaza silenciosa que crecía frente a sus casas: un árbol seco, agrietado y a punto de derrumbarse. El temor se intensificaba con cada ráfaga de viento o anuncio de lluvia.

La angustia llegó a tal punto que decidieron hacer pública su denuncia a través de medios de comunicación, señalando el evidente deterioro del tronco y la constante caída de ramas. No solo sus viviendas estaban en riesgo, sino también el cableado eléctrico que cruzaba a centímetros del fuste.

Fue hasta el pasado martes que personal de Protección Civil Municipal acudió al lugar para realizar una inspección. Tras evaluar las grietas estructurales del árbol y su peligrosa proximidad a los tendidos eléctricos, los técnicos confirmaron lo que los vecinos ya sabían: el riesgo era inminente.

Acciones

En coordinación con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se procedió a retirar el árbol por completo. Los trabajos preventivos se realizaron de manera rápida y ordenada, lo que devolvió la tranquilidad a los habitantes de la zona.

“Apenas dormíamos cuando soplaba fuerte el aire. Hoy por fin podemos estar tranquilos”, expresó una vecina que prefirió guardar su nombre. Los residentes reconocieron la respuesta de las autoridades, aunque con un dejo de reclamo: la solución llegó después de muchos meses de gestiones ignoradas por dependencias municipales.

El operativo, que combinó labores de tala, poda y revisión del cableado, dejó como saldo una lección para los vecinos: la unión y la denuncia pública, en ocasiones, son el único camino para que el peligro se convierta en prioridad.