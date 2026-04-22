Avanza recuperación económica: Pedrero

El regreso de eventos turísticos de talla internacional resulta positivo para Chiapas; sin embargo, la recuperación económica que deriva de esto está vinculada de forma directa con el retorno de la seguridad a zonas que antes eran de difícil acceso, así lo afirmó el secretario de Economía y del Trabajo de la entidad, Luis Pedrero González.

Acceso

“Nada de esto hubiera sido posible sin recuperar la seguridad. Esta clase de actividades se lleva a cabo precisamente en zonas remotas, en Áreas Naturales Protegidas (ANP) donde con anterioridad era más difícil entrar. Hoy ya se puede”, declaró el funcionario.

Pedrero subrayó que el turismo que se busca promover en Chiapas no es masivo, sino de alto valor adquisitivo. “No masificarnos, sino agregar valor”, puntualizó.

El secretario calificó como “espectacular” la recuperación turística del estado y señaló que este año la tendencia también va al alza. No obstante, reconoció que hay que seguir trabajando sin confiarse, atendiendo las distintas regiones del estado.

Eventos

“Así como funciona muy bien en festivales, como Chiapas Birding, no podemos dejar de lado congresos, convenciones, viajes de incentivos y, por supuesto, la cultura, que es lo principal que vendemos”, añadió.

Sobre la derrama económica durante el reciente periodo vacacional de Semana Santa, Pedrero indicó que aún no se ha cerrado la información, aunque adelantó que las sensaciones son positivas.

“Lo que se ve no se puede negar. San Cristóbal estaba lleno de personas, Palenque tuvo una afluencia muy interesante. Tuxtla no es un destino propiamente de vacaciones, su afluencia fue media, pero el resto del estado nos da mucha esperanza para seguir trabajando”, concluyó.