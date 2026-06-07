Avanza rehabilitación de caminos rurales

En el municipio de Motozintla, se reportó un avance del 36 por ciento de rehabilitación distribuida en 5 caminos de la localidad, estas intervenciones forman parte del Programa Piloto “Rehabilitación y Estabilización de Terracería Existente (Conservación VEM´S)”, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través del Centro SICT Chiapas.

Dicho programa benefició de manera directa a comunidades de alta marginación de la región, mediante acciones orientadas a mejorar las condiciones de tránsito y seguridad en los caminos rurales.

El programa contempló la atención de 38 kilómetros distribuidos en cinco caminos, donde se realizaron trabajos de rehabilitación y estabilización de terracerías con maquinaria y equipo propios de la Secretaría.

Estas acciones formaron parte del compromiso del fortalecimiento a la infraestructura de las comunidades más vulnerables, facilitando el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación, promoviendo la inclusión social y el impulso del desarrollo económico local en beneficio de la población.

Los trabajos ejecutados en Motozintla permitieron mejorar la conectividad de localidades que históricamente habían enfrentado dificultades de acceso durante la temporada de lluvias.

Cada uno de los cinco caminos rurales atendidos conecta a pequeñas comunidades con cabeceras municipales o carreteras estatales, lo que redujo los tiempos de traslado de los habitantes.

La conectividad rural, señalaron las autoridades, sigue siendo una pieza clave para garantizar el derecho a la movilidad y el desarrollo regional sostenible.