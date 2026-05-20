Ayuntamiento culpa a gobierno de retraso en obra

Ante las demandas ciudadanas de habitantes de la zona norte de San Cristóbal por la poca respuesta ante el colapso que los conecta con gran parte de la ciudad, el Ayuntamiento informó que desde 2025 mantienen gestiones ante instancias estatales para obtener el recurso destinado a la rehabilitación de puentes y atención de daños provocados por la onda tropical 33.

A través de documentos, el municipio encabezado por Fabiola Ricci argumenta que se ingresaron diez expedientes técnicos ante la Secretaría de Protección Civil (PC) de Chiapas, “priorizando obras en infraestructura vial y zonas cercanas a ríos”.

Señalan que la atención a la problemática “depende en gran medida de la aprobación de recursos externos, emitidos por gobierno federal o estatal”.

Intervención

Indicaron que entre las obras prioritarias se encuentra la rehabilitación de puentes en la colonia Nueva Maravilla y San Ramón, así como la intervención en estructuras dañadas en el fraccionamiento Sonora.

En los documentos se lee que a inicios de este año el director de Obras Públicas Alexis Armando Coronel solicitó una audiencia ante el Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (Fogird).

Sin embargo, ninguno de los documentos expuestos es firmado por la edil, que es una de las exigencias principales de los quejosos: la intervención directa la presidenta Fabiola Ricci.