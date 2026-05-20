Ayuntamiento y DIF inauguran Expo Mercadito

El Ayuntamiento de Tapachula y el Sistema DIF Municipal, inauguraron la Expo Mercadito “Raíces que se comparten, cultura que vive”,

cuyo objetivo es el de promover la economía local y generar oportunidades para las familias tapachultecas.

Con la representación del presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, los secretarios de Economía y Turismo, y Educación y Cultura Municipal, Jorge Vega y Mey Lyn Wong Vázquez, acompañaron a la presidenta honoraria del Sistema DIF Tapachula Beba Pedrero y agradecieron la presencia de los emprendedores, quienes reconocieron el respaldo de las autoridades municipales para fomentar el consumo y apoyo a la economía local.

Apoyo local

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tapachula fortalece el apoyo a los empresarios y emprendedores para que tengan espacios donde desarrollarse y apoyar a la economía local.