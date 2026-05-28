Bajan casos de ganado afectado por barrenador

En la actualidad, Chiapas mantiene 156 casos activos de ganado afectado por el gusano barrenador, cifras que, de acuerdo al subsecretario de ganadería del estado, Héctor Albores Cruz, han ido a la baja y se mantienen en vigilancia constante.

Destacó que desde el inicio de gestión del actual gobierno, el tema del gusano barrenador ya estaba presente en el estado y aseguró que fue un problema que llegó de países vecinos.

Albores Cruz aseguró que hoy el panorama es totalmente diferente. De las acciones principales propuestas, incluyó la utilización de desparasitante de manera interna y externa para el ganado, estrategia que funciona como un bloque que detiene de manera paulatina esta plaga.

Planta de moscas estériles

Confió en que con la puesta en marcha del laboratorio de moscas estériles llevada a cabo en el municipio de Metapa se pueda detener esta situación, tal y como se logró en los años 90 cuando pudo erradicarse del estado.

El subsecretario indicó que se espera que para finales de junio y principios de julio se inicie con la producción escalada; se prevé que por semana se generen hasta 30 mil moscas que serán liberadas para continuar con la erradicación del parásito.

“Estamos tranquilos de que va a la baja y estamos seguros de que, en el momento que se active la planta, esto va a ayudar a que haya un declive mucho más rápido”, expresó el funcionario.

Dijo que la Secretaría de Ganadería no tiene el dato de si Chiapas continúa adquiriendo moscas estériles de Panamá, pero reconoció que otras entidades siguen abasteciéndose y liberando estas especies en los límites donde se tiene ingreso de ganado infectado.

En lo que respecta al estado, expresó que se mantiene un trabajo coordinado con productores y campesinos, quienes en caso de tener un caso activo inmediatamente lo reportan a la secretaría y en otros casos ellos mismos se encargan de curar al animal.