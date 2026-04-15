Barda de escuela en riesgo de caer

La intervención de las autoridades para rehabilitar una barda de unos 50 metros que circunda la escuela secundaria Técnica 69, que se encuentra en riesgo de colapsar, solicitaron directivos y padres de familia.

Ubicada en la colonia Nuevo Mundo 2, al sur oriente de Tapachula, la estructura presenta una severa inclinación hacia la banqueta, con lo cual se pone en riesgo a personas que caminan por ese lugar y también a los estudiantes.

Institución carece de escrituras

Explican que desde hace más de un año, la Secretaría de Protección Civil (PC), determinó que la misma es de alto riesgo, por lo que era necesario su derribo y reconstrucción, pero no se cuenta con los recursos propios en la institución para hacerlo.

Por ello han buscado apoyos de la Secretaría de Educación federal y del estado, pero argumentan que la institución fundada en 1987 carece de escrituras propias y por ello, no pueden invertir en la misma.

Ante esa situación, hicieron un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para que intervenga, con la finalidad de que se autorice la reconstrucción de la barda de la escuela.

Y es que consideran que con el paso del tiempo el riesgo es mayor, hecho por el que urgen que se brinde atención a esta problemática lo antes posible, o podría ocurrir una tragedia.