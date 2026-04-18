Becas y carreras para estudiar en la Enaproc

El coordinador de Vinculación de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Universitario Chiapas, Enrique Virrueta, anunció la oferta académica con la que cuentan y las convocatorias abiertas para que la comunidad estudiantil se pueda inscribir y continúen con su formación profesional.

Se trata, dijo, de una institución única en su tipo y es el referente de la profesionalización en materia de gestión integral de riesgos en todo el territorio nacional.

Para la comunidad estudiantil que desee ingresar, se están ofertando varias carreras profesionales, relacionadas con la protección civil, con la gestión de riesgos, además de urgencias médicas prehospitalarias.

Más detalles

Las personas interesadas, pueden solicitar más detalles en el número telefónico 961-939-1198. También pueden escanear el QR que está disponible en la página de la Enaproc-Chiapas.

La institución cuenta con estándares de competencia, validación ante autoridades educativas y una plantilla de docentes con amplia trayectoria y conocimientos en las diversas materias.

La oferta académica es para el mes de mayo con planes cuatrimestrales, en los cuales se incluyen 5 maestrías con diversas temáticas, relacionadas con la gestión de riesgo, desarrollo humano, cambio climático, gestión del agua o mediación.

Capacitaciones

Enrique Virrueta también destacó los múltiples cursos que imparte personal de la Enaproc, y la población se puede preparar en los temas relacionados con búsqueda y rescate, primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación de inmuebles, incendios estructurales, entre otros.

El coordinador destacó los dos doctorados que se imparten y resalta la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, además de Valuación y Transferencia de Riesgos.

Para quienes deseen continuar con sus capacitaciones en línea, también se cuenta con diplomados en unidades internas de Protección Civil, Programas Internos, Gestión Integral de Riesgos de Desastres, entre otros.