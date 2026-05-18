Beneficiará Croquetón a dos agrupaciones

La organización Pro vida Animal JDCA, en coordinación con otras organizaciones, anunció que realizará la cuarta edición del Croquetón en San Cristóbal de Las Casas.

A través de su presidenta y fundadora Celeste Coello Armas, informó con gran entusiasmo y profundo compromiso que los refugios que serán beneficiados en la cuarta edición, serán Perritos Jovel y el Centro de Control Canino Municipal (Cecam).

Precisó que esta decisión se tomó con base al proceso de inscripción realizado por las organizaciones y refugios interesados en participar como beneficiarios del Croquetón.

Animales en abandono

Coello Armas remarcó que cada solicitud representa una historia de esfuerzo, entrega y amor incondicional hacia los animales en situación de abandono.

Tras revisar las postulaciones, se determinó que ambas organizaciones serán las receptoras del apoyo que la sociedad logre reunir en esta nueva edición.

El Croquetón SCLC se ha consolidado como una iniciativa ciudadana que demuestra que cuando la solidaridad se transforma en acción, es posible cambiar la vida de quienes no tienen voz.

Cada kilo de croquetas, cada donativo y cada muestra de apoyo representa alimento, esperanza y una oportunidad de vida digna para decenas de perros y gatos rescatados.

“Detrás de cada refugio, hay personas que dedican su tiempo, sus recursos y su corazón para proteger a los animales más vulnerables. El Croquetón es una forma de decirles que no están solos, que hay una comunidad dispuesta a sumarse y a hacer la diferencia”, expresó Celeste Coello Armas.

Asimismo, señaló que en los próximos días se dará a conocer oficialmente la fecha y el lugar donde se llevará a cabo esta cuarta edición del Croquetón SCLC.