Blindan obra pública contra constructoras fantasma

El Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas concretó la homologación de un padrón único ante la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, con el objetivo de frenar la participación de empresas fantasma en la obra pública y garantizar que los contratos se queden en manos de constructoras locales.

La presidenta del organismo, Shandy Rodríguez, calificó la medida como clave para la transparencia y para agilizar trámites de participación del gremio en proyectos estatales, ya que el padrón homologado permitirá tener un registro depurado de constructoras con capacidad técnica y legal comprobada, lo que facilitará la participación de ingenieros colegiados y reducirá la discrecionalidad en las asignaciones

Homologación de padrón

Dijo que la homologación del padrón único es un paso importante para fortalecer la transparencia y mejorar las condiciones de participación del gremio. Se ha buscado que la economía permanezca aquí y así ha sido.

Reconoció la apertura del Gobierno del Estado, en particular de la Secretaría de Infraestructura, donde aseguró que se ha privilegiado la contratación de empresas chiapanecas y en el ámbito municipal, destacó el respaldo del alcalde de Tapachula, Yamil Melgar, por cumplir el compromiso de impulsar a constructoras locales y mantener la derrama económica en la región.

Pese al avance, advirtió que el problema no está resuelto en todos los niveles, ya que en programas federales y en algunos municipios fuera de Tapachula continúa el desplazamiento de profesionistas acreditados por compañías de reciente creación, a las que llamó “empresas fantasma” o “de humo”.

Empresas fantasma

Subrayó que es urgente identificar a las empresas que surgen de la nada para acaparar obras federales en los municipios, y recalcó que las autoridades federales y estatales juegan un papel determinante para evitar estos atropellos a la economía regional.

“Con el padrón único, el Colegio de Ingenieros Civiles busca cerrar filas contra las constructoras irregulares y reactivar el empleo en el sector, por ahora, la estrategia ha dado resultados en Tapachula, donde se ha logrado que la mayoría de la obra pública sea ejecutada por empresas locales”, subrayó.