Bomberos atienden hasta cuatro emergencias diarias

Las fugas de gas LP en la capital chiapaneca mantienen en jaque al Heroico Cuerpo de Bomberos, que reporta un promedio de tres a cuatro emergencias diarias relacionadas con cilindros deteriorados.

Lejos de reducirse, la incidencia va en ascenso, encendiendo todas las alarmas en materia de protección civil.

El coordinador operativo de la corporación, Eloy Cruz Llaven, reveló una estadística que no admite indiferencia: entre enero y la fecha actual se han realizado 72 servicios para retirar tanques dañados de hogares y establecimientos comerciales. Esta cifra ya supera la totalidad de los casos registrados en el mismo lapso del año anterior, un incremento que las autoridades califican como “preocupante” y que exige una intervención inmediata.

De acuerdo con el coordinador, el origen de la mayoría de estos incidentes no es fortuito, sino consecuencia del deterioro físico acumulado.

La humedad, la exposición implacable al sol, el óxido, los golpes durante el traslado y el simple desgaste natural van minando la integridad de las válvulas y la base de los cilindros de 20 y 30 kilogramos, convirtiéndolos en artefactos de alto riesgo.

El peligro se magnifica cuando estos recipientes defectuosos son ubicados en espacios cerrados. Cruz Llaven fue contundente: “Una fuga en un cuarto sin ventilación es una bomba de tiempo. La simple acción de encender la luz, conectar un electrodoméstico o incluso la electricidad estática puede generar una chispa capaz de desencadenar una explosión con consecuencias fatales”. El mensaje busca sacudir la indiferencia y recordar que la tragedia puede ocurrir en segundos.

Recomendaciones

Ante este escenario, el mando bomberil emitió una serie de recomendaciones prácticas para los usuarios, enfatizando que la seguridad comienza en el momento de adquirir o intercambiar un tanque.

Inspección visual rigurosa: revisar que el cilindro nuevo no presente abolladuras, óxido, deformaciones o soldaduras sospechosas.

Mantenimiento de mangueras: verificar periódicamente que la conexión entre el tanque y la estufa no tenga grietas, cortes o fugas silenciosas que pasen desapercibidas.

Cuidado con el llenado: alertó que el exceso de presión por una recarga inadecuada activa la válvula de seguridad, provocando escapes involuntarios de gas que muchos confunden con una falla menor.

Exhorto a las distribuidoras: responsabilidad corporativa ineludible

Llamado

Por ello hizo un llamado a las empresas distribuidoras de gas LP; Cruz Llaven les exigió asumir su parte en esta cadena de riesgos: retirar de circulación los cilindros en condiciones deplorables y reemplazar las válvulas defectuosas antes de que sigan rotando en el mercado.

“No es suficiente con vender; hay que garantizar que el recipiente que llega a una familia no sea una amenaza”, sentenció.