Brigadas superan los mil registros de nacimiento

La directora del Registro Civil del Estado de Chiapas, María Dolores Estrada Gordillo, presentó un balance de las brigadas de atención itinerante durante lo que va del año 2026, destacando resultados históricos en materia de garantía del derecho a la identidad.

De acuerdo con la funcionaria, las brigadas han logrado realizar más de mil registros de nacimiento y procesado más de 700 trámites entre correcciones, altas y aclaraciones de actas.

“El objetivo principal ha sido acercar los servicios registrales directos a la ciudadanía, agilizando trámites esenciales y garantizando el derecho a la identidad en los municipios con mayor necesidad de atención”, señaló Estrada Gordillo.

Cobertura

Las jornadas de atención directa se han implementado en los municipios de Chiapa de Corzo, Comitán, Juárez, Huehuetán, Pijijiapan, Metapa, Suchiapa y Ocosingo.

Además, en el mes de abril, la dependencia colaboró con el CRIT Teletón mediante un módulo de atención donde se ofrecieron servicios del Registro Civil y la obtención de la CURP biométrica, beneficiando a niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

La directora subrayó que se intensificó el trabajo de campo de manera prioritaria en las comunidades de alta marginación de los municipios de Tila, Chalchihuitán, San Andrés Duraznal y El Bosque. Para mantener la continuidad de los servicios y avanzar en la cobertura total, se tiene programada la atención durante el mes de junio en Oxchuc, Mitontic y Chenalhó.

Estrada Gordillo recordó que, conforme a los criterios de rezago social y dificultades de acceso, el Registro Civil mantiene como foco prioritario 12 municipios.

“Seguiremos desplegando brigadas hasta llegar a cada rincón de Chiapas. Nadie debe quedarse sin acta de nacimiento ni sin CURP”, concluyó la directora, al tiempo que invitó a la ciudadanía a estar pendiente de los calendarios de atención que se difundirán a través de los canales oficiales”, remarcó.