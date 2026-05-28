Brinda ERA certeza a familias chiapanecas

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de escrituras públicas a familias de distintos municipios de Chiapas, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones prioritarias que brindan certeza jurídica y garantizan el derecho de acceso a una vivienda digna para las y los chiapanecos.

Durante el evento, el mandatario señaló que su administración trabaja alineada con la política de vivienda promovida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, precisó que la coordinación entre autoridades federales y estatales ha sido fundamental para que más familias puedan acceder a este beneficio.

Ramírez Aguilar afirmó que su gobierno continuará fortaleciendo las tareas de regularización de predios y viviendas en la entidad, además de impulsar programas que faciliten y agilicen el acceso a apoyos destinados a construir o adquirir un patrimonio.

Certeza jurídica

El director general de la Promotora de Vivienda Chiapas, Fernando Farro José, sostuvo que la entrega de escrituras públicas representa certeza jurídica para el patrimonio de las familias, además de brindar tranquilidad y justicia social a las y los beneficiarios. De igual forma, agradeció la confianza de la ciudadanía para realizar sus trámites de manera legal y reiteró su compromiso de seguir acercando apoyos en materia de vivienda y bienestar a las familias chiapanecas.

Por su parte, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció la visión humanista y la sensibilidad política del gobernador Eduardo Ramírez al impulsar acciones que, además de fortalecer la paz y la seguridad, contribuyen a transformar la vida de las y los chiapanecos. También refrendó su compromiso de continuar sumando esfuerzos para cumplir con la misión de servir a Chiapas.

Agradecimiento

A nombre de las familias beneficiadas, Nancy Yanet Gordillo Morales, originaria del municipio de Las Margaritas, destacó la determinación de este gobierno por promover estrategias humanistas orientadas a garantizar justicia y certeza jurídica sobre la propiedad, mediante la entrega de este documento que, dijo, representa tranquilidad, estabilidad y la seguridad de que el patrimonio que construyeron con esfuerzo, hoy les pertenece legalmente.

Acompañaron al gobernador el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala; la directora del Instituto Registral del Estado de Chiapas, Adriana Mercedes Ramos Díaz; el director general de Catastro del Estado, Miguel Ángel Argüello Aguilar; así como familias beneficiadas.