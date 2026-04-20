Brindan pláticas de prevención a escuelas

La Fiscalía de Distrito Metropolitano, en seguimiento a las acciones del Decálogo Humanista para la Protección de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, llevó a cabo una jornada de prevención en centros escolares de nivel básico, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

En la colonia San Pedro, el personal especializado se presentó en el Jardín de Niñas y Niños Jean Piaget, para impartir la plática sobre las “Niñas y niños libre de violencia y en sana convivencia”, dirigido a 63 infantes, madres y padres de familia.

También, en la Escuela Primaria Juan Sabines Gutiérrez brindaron la conferencia sobre “Prevención del acoso escolar, bullying y ciberbullying”, en beneficio de 61 alumnos.

Educación con valores

En ambas actividades, los expositores buscaron promover la educación con valores, tales como el respeto, responsabilidad, confianza, amistad, empatía, inclusión, solidaridad y colaboración, desde el ámbito familiar y escolar.

Con estas acciones se busca crear entornos escolares seguros libres de violencia, además de contribuir a que las y los alumnos naveguen en sitios seguros y supervisados por sus madres, padres o tutores, invitándoles a no aceptar solicitudes de amistad en redes sociales de personas desconocidas; además de promover el compañerismo y la sana convivencia entre las y los estudiantes.

Reforzamiento

Estas pláticas estuvieron reforzadas con material demostrativo como carteles y dinámicas como el circuito de los valores sobre ruedas (carritos de pedales).

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado busca garantizar el derecho de las personas a su seguridad mediante estrategias de prevención del delito, reiterando su compromiso con las niñas, niños y adolescentes con la prevención y con Cero Impunidad.