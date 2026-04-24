Bullying también se da en universidades

El bullying en el entorno universitario son también conductas que se generan con la exclusión académica, humillaciones públicas, hostigamiento en trabajos en equipo y agresiones en plataformas digitales, indicó la sicóloga y terapeuta, Elena Zentella Brindis.

Explicó que el acoso escolar puede implicar responsabilidades administrativas, civiles y penales, al estar vinculado con delitos como amenazas, lesiones, discriminación, abuso sexual e incluso homicidio.

Recordó que la legislación mexicana establece la obligación de las instituciones educativas de garantizar espacios seguros y libres de violencia.

Acoso escolar

El acoso escolar es una conducta negativa, intencional y reiterada, ejercida por uno o varios agresores contra una víctima, con el propósito de intimidarla, humillarla o aislarla, en un contexto de desequilibrio de poder.

Puede derivar en delitos e incluso en desenlaces fatales; se trata de un fenómeno que puede prevenirse, sancionarse y atenderse.

La funcionaria de la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado (FGE), impartió una conferencia en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), como parte de las actividades coordinadas con la Dirección de Derechos Humanos, Género, Inclusión y Cultura de Paz de la universidad.

Una de las principales estrategias para combatir el acoso escolar es, precisamente, la sensibilización y formación de quienes integran las instituciones educativas, afirmó.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) sobre violencia escolar (2010-2024), 28 % de niños y adolescentes de 12 a 17 años que asistían a la escuela en el país dijeron haber sido víctimas de acoso escolar.