Busca PRI reposicionarse en la entidad chiapaneca

El dirigente estatal del PRI en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, dijo que la dirigencia nacional acordó apoyar a Chiapas en la búsqueda del reposicionamiento del tricolor.

Explicó que recientemente realizó una gira de trabajo por municipios de la Sierra Madre, Costa y Soconusco, acompañado de la delegada nacional del partido, Ana Rosa Valdés, con el objetivo de tomar protesta a nuevos comités municipales, fortalecer cuadros políticos y mantener el activismo territorial del partido en la entidad.

Durante los encuentros con estructuras y militancia, explicó el dirigente que el partido evidenció que mantiene presencia en el territorio y trabaja en la reorganización de sus bases rumbo al próximo proceso electoral.

Afirmó que actualmente existen propuestas de mejora en áreas sociales como salarios, jubilaciones y el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Recordó que en Motozintla, el PRI tomó protesta a la nueva dirigencia municipal encabezada por Colomba González Ríos, a quien reconocieron por su trabajo político y cercanía con la región. Ahí mismo fueron inauguradas las nuevas oficinas del partido, presentadas como un espacio abierto para atender y gestionar las demandas ciudadanas.

Zuarth Esquinca señaló que el PRI buscará recorrer barrios, ejidos y colonias para recuperar cercanía con la población y fortalecer la estructura territorial en la Sierra Madre de Chiapas. “El PRI se renueva con trabajo cercano y resultados”, expresó durante el acto político.