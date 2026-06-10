Buscan desarrollar primer parque industrial clase A

Con la intención de promover el desarrollo de la entidad, en Chiapas se está impulsando la creación del primer parque industrial Clase A, a fin de que las empresas vengan a invertir con beneficios adicionales, enfatizó Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo a nivel estatal.

Entrevistado sobre el tema, comentó que se está trabajando con el Polo de Desarrollo Tuxtla Gutiérrez, y en cualquier momento se recibirá el nombramiento para avanzar en la siguiente fase.

Chiapas no tiene un parque industrial que sea considerado de Clase A, es decir, que pueda desarrollarse logística o manufactura de gran envergadura y que disponga de una ubicación cercana para infraestructura carretera o de instalaciones aéreas.

Lo que sí hay, dijo el secretario, son parques logísticos y un proyecto importante a un costado del aeropuerto Ángel Albino Corzo, con 60 hectáreas y en una zona federal.

Beneficios

Lo que ahora el gobierno busca realizar, relató, es el Polo de Desarrollo Llano San Juan con 350 hectáreas en Ocozocoautla. Los beneficios para las empresas que inviertan se vinculan con: depreciación acelerada de las inversiones en el primer año, así como incentivos de 25 % adicional de depreciación para investigación y desarrollo en capital humano.

Al preguntarle qué tipo de empresas son las que pueden invertir en el polo de desarrollo, el secretario de Economía y del Trabajo en Chiapas enfatizó que depende de varios factores, pero si todo se alinea, para los próximos tres años habría mejores oportunidades.

Progreso

Es decir, el proyecto podría facilitar la instalación de empresas de café o hasta ensambladoras de vehículos, debido a que la llegada de gas (energético barato) facilitaría toda la logística.

Pedrero González comentó que este parque industrial se hará con iniciativa privada para que pueda desarrollarse de mejor manera, toda vez que el gobierno estatal tiene otras necesidades que atender.

Finalmente, comentó que en cualquier momento vendrá el nombramiento del polo, pero desarrollar las 350 hectáreas llevará un tiempo; la proyección es desarrollar 50 hectáreas cada cinco años.