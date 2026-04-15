Buscan frenar violencia en carreras afines a la salud

Una de las propuestas que tiene la Secretaría de Salud (SSA) en Chiapas, que dirige Omar Gómez Cruz, es que se pueda hacer una reforma para evitar que haya hostigamientos y violencia hacia las personas que se están preparando en carreras afines a este rubro.

La información propone ajustar la Ley de Salud, para proteger al recurso humano que está en formación y que cumple un papel clave dentro de la parte social.

“Hoy alzamos la voz por Chiapas, la alzamos por cada estudiante, cada residente, cada interno, todas las ramas que sostienen con vocación nuestro sistema de salud”, dijo Gómez Cruz.

El secretario enfatizó que la entidad necesita de espacios académicos con respeto. Todo fue anunciado en el marco de la reinstalación de la Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud (Ceifcrhis).

La iniciativa de decreto es para reformar y adicionar a la Ley de Salud del Estado de Chiapas el artículo 71 bis, para “implementar programas de prevención, atención y erradicación de las violencias, el acoso y el hostigamiento hacia ocho mil personas que cursan carreras afines”.

Las prioridades, dijo, son impulsar áreas de salud y saldar una deuda histórica en la transformación de entornos clínicos, “porque cuidar la salud también significa cuidar a quienes la hacen posible”, agregó.

Posturas

Por su parte, el subsecretario de Planeación Educativa, Eduardo Grajales González, dijo: “Con esta iniciativa de ley, la Secretaría de Salud ha sabido materializar la visión del gobernador en el bienestar y buen vivir, por eso nos sumamos a estos esfuerzos”.