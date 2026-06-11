Buscan impulsar la acuacultura sustentable

Estudiantes, investigadores, productores y autoridades participaron en el primer foro regional Sur Sureste para el Desarrollo Sustentable de la Acuicultura en Embalses, Mares y Costas de México, promovido por la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Este evento lo realizó en colaboración con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, y el Gobierno del Estado. Abordó diversos temas enfocados en construir soluciones, impulsar la investigación y fortalecer la acuacultura.

Judith Torres Vera, secretaria de Pesca y Acuacultura, comentó que implementar desayunos escolares a base de omega 3, pescados, en la entidad es un proyecto que se está gestionando, para lo cual están trabajando con esta universidad, autoridades de Salud y productores.

“Hoy trabajamos con pescadores, acuacultores y gobierno del estado. Con este gobierno se retomó el trabajo directo con el sector, impulsando estrategias integrales para fortalecer esta industria, fomentando el consumo de producto local”.

Consumo local

La rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, comentó que muchas personas desconocen si los productos del mar que consumen son o no de Chiapas; por eso se debe promover la producción y el consumo local.

Los estados del sureste, como Chiapas, tienen un gran potencial para la producción de pesca y acuacultura, pero no tienen el impacto que deberían.

“Chiapas fue el primer estado a nivel nacional que creó una Secretaría de Pesca, pero el trabajo se frenó en 2019 al desaparecer, pero fue retomada por el actual gobierno, trabajando con las universidades y otras instituciones por la soberanía alimentaria”.