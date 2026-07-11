Buscan mejorar cultivos de cacao

Un grupo de 135 técnicos, productores y personal especializado del sector del cacao, de los municipios de Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa, Mazatán, Tuzantán, Huehuetán, Villa Comaltitlán, Escuintla, Huixtla y Tapachula, Chiapas, así como del Departamento de San Marcos, Guatemala, participaron en jornadas de capacitación del “Diplomado Internacional en Innovaciones Tecnológicas para el Impulso, Manejo y Producción Sustentable de Cacao en México”.

Se trata de una gestión del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) con el fin de rescatar y modernizar la soberanía alimentaria de este cultivo para la frontera sur.

Parte de la jornada sentó las bases con el estudio de la botánica, taxonomía, ecología y genética del cultivo. Las ponencias fueron guiadas por Carlos Hugo Avendaño Arrazate, director regional del Centro de Investigación Regional Pacífico Sur (Cirpas) del instituto, en colaboración con la especialista Riho Atsumi, agente de cambio de Japón.

Sinergia

Esta sinergia permitió a los productores y técnicos reconocer los atributos biológicos de las variedades más aptas y resistentes directamente en las parcelas de investigación, donde se realizaron prácticas de campo.

También abordaron la autosuficiencia de las comunidades mediante la transición hacia la agroecología. En esta fase, enfocada en la reducción de costos en insumos comerciales, se contó con la guía de la Escuela de Campo (ECA) “Productores Agroecológicos de cacao unión y fuerza Izapa”.

Los asistentes visitaron la biofábrica local y aprendieron a elaborar de forma práctica sus propios compuestos orgánicos: lixiviados, micorrizas, vermicomposta, composta mineralizada y hongos Trichoderma para el manejo