Buscan nueva conexión aérea entre Chiapas y el AIFA

El gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Turismo, busca consolidar una nueva ruta aérea para conectar a Tuxtla Gutiérrez con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a fin de mejorar la movilidad de la población.

Como parte del Tianguis Turístico de México 2026, se informó que la idea del proyecto es contribuir al desarrollo económico de la entidad.

Segundo Guillén Gordillo, titular de la Secretaría de Turismo en Chiapas, informó que se llevó a cabo la firma de una carta de intención para la apertura de la ruta aérea AIFA–Tuxtla–AIFA.

El acto se realizó de manera conjunta con el director de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila Bojórquez.

Alianzas clave

“La promoción de Chiapas avanza con alianzas clave y nuevas oportunidades para mostrar al mundo la riqueza turística del estado, a través de una agenda estratégica de reuniones de negocios y entrevistas con medios internacionales”, informó la Secretaría de Turismo.

Consolidar un nuevo vuelo de Chiapas a la Ciudad de México, a través del AIFA, ayudará en la conectividad aérea, además de que impulsará el turismo y contribuirá al desarrollo económico de Chiapas.