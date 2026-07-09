Buscan que la entidad sea parque natural de México

Las autoridades federales y estatales buscan que Chiapas se convierta en uno de los parques naturales más importantes de México; por eso se impulsan eventos como el Adventure Elevate, donde la entidad será la sede para 2027, enfatizó Segundo Guillén Gordillo, secretario de Turismo en el estado.

Durante la presentación, llevada a cabo en Comitán, que será el epicentro de las actividades, comentó que el evento se realizará del 18 al 20 de mayo del siguiente año.

Lo que viene

Se trata de una reunión turística a nivel mundial que congrega al gremio de toda Latinoamérica en un punto y ahora será en la meseta comiteca.

Es decir, llegarán touroperadoras, además de aquellas personas que ofertan paseos relacionados con el senderismo, la ruta zoque, además de experiencias en el volcán Tacaná.

Segundo Guillén agregó que también se tendrá el “uno a uno” con los compradores de turismo más importantes en el mundo, los cuales están buscando destinos de naturaleza.

“Queremos consolidar a Chiapas como el gran parque natural de México, por eso vamos a traer un evento de gran relevancia, de los más importantes”, resaltó.

Destinos

Guillén destacó que los alrededores de Comitán cuentan con varios destinos turísticos que vale la pena ponerlos en la vitrina del mundo, y que Chiapas sea un destino consolidado.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo Federal, detalló que se harán varias giras en Chiapas para conocer todo el potencial que se tiene a nivel local.

Uno de los aspectos relevantes es que también se buscará tener un tianguis de turismo de aventura con sede en la entidad y atraerá a todas las entidades federativas.

Finalmente, comentó que se hará un recorrido en seis regiones turísticas de Chiapas, toda vez que la naturaleza y la aventura también generan un impacto positivo en la cultura y la gastronomía.