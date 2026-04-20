Buscan que se sumen a Cero Observaciones

Con la intención de promover acciones de transparencia y rendición de cuentas, el Instituto de Administración Pública del Estado (IAP) de Chiapas mantiene un impulso a las acciones de Cero Corrupción, un proyecto que ayudará a los municipios a tener un orden administrativo.

Por esa razón es que Lysette Raquel Lameiro Camacho, presidenta del Consejo Directivo y rectora del IAP Chiapas, informó del convenio firmado con la presidenta municipal de Ocosingo, Manuela Angélica Méndez Cruz.

El objetivo es “fortalecer la formación profesional, el desarrollo académico y la mejora de la gestión pública municipal, como parte de las acciones del programa Cero Observaciones”.

Alianzas estratégicas

Se destacó la importancia de generar alianzas estratégicas, las cuales impulsen acciones de capacitación, así como el fortalecimiento de la administración pública.

Durante el acto, realizado en las instalaciones del IAP Chiapas, las autoridades coincidieron “en que este convenio permitirá consolidar acciones de profesionalización, control administrativo y mejora continua en beneficio de la ciudadanía, en esta nueva ERA”.

Ahora Ocosingo forma parte de los municipios que se están sumando a una estrategia clave Cero Observaciones, y muestra que hay compromiso con el desarrollo institucional y la eficiencia en la gestión pública en esta nueva etapa.

Finalmente, se detalló que en el evento estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo del IAP Chiapas, así como funcionarios del Ayuntamiento de Ocosingo.