Buscan revitalizar la tradición teatral

Con el respaldo de instituciones culturales y del Congreso del Estado, la tradicional obra “Don Juan Tenorio Arrecho” regresará a los escenarios chiapanecos como una apuesta por rescatar una de las expresiones teatrales más reconocidas del estado.

La presidenta de la Comisión de la Cultura y la Chiapanequidad del Congreso local, la diputada Selene Josefina Sánchez Cruz destacó que esta puesta en escena representa mucho más que un espectáculo, pues forma parte de la memoria cultural de varias generaciones de chiapanecos.

Señaló que el regreso de la obra constituye una oportunidad para fortalecer la identidad cultural y acercar de nueva cuenta al público a una propuesta artística que durante más de tres décadas logró consolidarse entre las preferencias de la población.

“Reconocemos y respaldamos el trabajo de las y los artistas que con esfuerzo y pasión mantienen vivas nuestras expresiones culturales”, expresó.

“Don Juan Tenorio Arrecho” es una adaptación regional del clásico español de José Zorrilla, enriquecida con expresiones, humor y elementos propios de la cultura chiapaneca, lo que le ha permitido conectar con el público local desde hace más de 30 años.

Para quienes participaron en sus primeras etapas, el retorno de la obra tiene además un significado especial.

El actor Julio César recordó que gran parte de este proyecto nació bajo la guía de la reconocida maestra Lola Montoya, figura ampliamente identificada con el desarrollo teatral en la entidad.

Destacó que el montaje también representa un homenaje a quienes impulsaron el teatro local y formaron a generaciones de artistas.

Impulso al talento

Durante la presentación también se reconoció el respaldo brindado por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), institución que ha facilitado espacios para que producciones locales puedan llegar nuevamente a los escenarios.

Los organizadores coincidieron en que uno de los principales retos del sector cultural es fortalecer la presencia de artistas chiapanecos en teatros y foros públicos, promoviendo propuestas que reflejen la identidad y tradiciones de nuestro estado.