Buscan transportistas blindar carreteras

En una reciente reunión que se llevó a cabo en Chiapas, transportistas locales informaron de un acuerdo que se estableció con personal de la Guardia Nacional para blindar tramos carreteros que colindan con la entidad, además de límites con Tabasco, Oaxaca y Veracruz.

Sobre el tema, Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), informó que la idea es que haya seguridad no solo en Chiapas, también en los diversos puntos que conectan a la entidad.

Esto deriva, explicó, de la identificación de zonas vulnerables que han detectado para el sector transporte que se mueve sobre diversos tramos carreteros.

Colaboración

Rayo Cruz comentó que como organización transportista, están en la disposición de colaborar en los temas preventivos y, además, de denunciar cualquier delito que ocurra en las vías de comunicación. La clave de estas acciones, enfatizó, es la voluntad política de los gobiernos locales.

Durante la reunión, se establecieron algunas peticiones relacionadas con: mayor vigilancia de la Guardia Nacional, más frecuencia en los recorridos, además de un mayor número de elementos y unidades.

Hay zonas, enfatizó, que son más riesgosas y tramos que se ubican hacia la parte de la caseta de Malpasito, con rumbo a Chontalpa y Cárdenas, además de algunos puntos hacia Veracruz.

Finalmente y en el caso de Chiapas, remarcó el líder del sector transporte, hay una comunicación directa con las autoridades de seguridad, lo que ha permitido el acompañamiento de policías para garantizar el tránsito en tramos carreteros locales.