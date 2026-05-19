Cae árbol al interior de una escuela

Un árbol de gran tamaño colapsó al interior de la escuela Xicoténcatl, ubicada en el barrio de María Auxiliadora, sin que hasta el momento se reporten daños humanos.

El hecho ocurrido la mañana de este lunes, lo que ocasionó la movilización de elementos de los grupos de auxilio.

Al lugar acudió también la directora de Ecología y Medio Ambiente, bióloga Jade Biniza Cantú Luna.

Tras recibir el llamado ciudadano, se activó la brigada de atención a contingencias ambientales, la cual acudió al lugar para realizar las labores correspondientes y garantizar la seguridad de estudiantes, personal docente y vecinos de la zona.

La funcionaria reiteró el compromiso de responder oportunamente ante este tipo de incidentes, a fin de prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de la población.