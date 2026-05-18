Café con Humanismo avanza hacia una nueva etapa

Luego de la entrega de apoyos del programa Café con Humanismo encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en el municipio de Tapachula, el director general del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Baldemar Utrilla Robles, aseguró que Chiapas avanza hacia una nueva etapa de fortalecimiento integral de la cafeticultura, basada en productividad, valor agregado, infraestructura y mejores oportunidades de comercialización para las familias productoras.

El funcionario estatal destacó que la entrega de 300 mil plantas de café, 850 paquetes de herramientas y 50 despulpadoras, con una inversión superior a los 103 millones de pesos, representa no solo un respaldo inmediato al sector, sino el inicio de una estrategia de largo alcance para consolidar una cafeticultura más competitiva, sustentable y con justicia social.

“Lo que sigue ahora es continuar acompañando a las y los productores en territorio, fortalecer la asistencia técnica, impulsar la renovación de cafetales, mejorar procesos de transformación y abrir nuevas oportunidades de comercialización para que el beneficio económico llegue directamente a las familias cafetaleras”, expresó.

Utrilla Robles señaló que, bajo la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez, el objetivo es que el café deje de ser únicamente una actividad primaria y se convierta en una verdadera palanca de desarrollo regional para los 82 municipios cafetaleros del estado.

Indicó que el Instituto del Café de Chiapas trabaja en una ruta que contempla mayor articulación comercial, impulso a la calidad del grano, fortalecimiento de infraestructura productiva y acompañamiento a productores para enfrentar retos internacionales relacionados con certificación, trazabilidad y sustentabilidad.

“Chiapas tiene condiciones extraordinarias para consolidarse como una potencia cafetalera a nivel mundial. Tenemos calidad, tradición y el talento de nuestras productoras y productores; ahora estamos construyendo las condiciones para que todo ese potencial se traduzca en prosperidad compartida”, afirmó.