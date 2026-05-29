Calificarán desempeño de Fabiola Ricci

Con el objetivo de conocer cómo los sancristobalenses califican el desempeño de la presidenta Fabiola Ricci, la Comisión Independiente de Consulta Ciudadana, integrada por 40 integrantes, ha iniciado una encuesta que finalizará el 15 de septiembre, día en el que también se harán públicos los resultados.

En entrevista, Octavio Tzunun, integrante de la Comisión, explicó que se van a hacer tres resultados preliminares: el primero a mediados de junio, la segunda en julio y la definitiva en septiembre. El ejercicio cívico inició el pasado 27 de mayo y hasta el momento llevan 100 encuestas.

Preguntas

La encuesta se compone de cuatro preguntas, la primera de ellas relacionada con cómo se califica el segundo año del gobierno municipal encabezado por Fabiola Ricci en un rango de excelente a muy malo.

La segunda pregunta está relacionada con si el sancristobalense considera que las autoridades pertinentes tienen que investigar a la edil por los constantes señalamientos de corrupción que han existido.

Hacia el final, las encuestas se enfocan en el ámbito electoral, preguntándole al ciudadano si considera que Fabiola Ricci debe aparecer en las boletas y si votaría por un candidato afiliado a algún partido o independiente o por ninguna de las dos opciones anteriores.

Ejercicio ciudadano

Tzunun aclaró que este ejercicio no es financiado por ningún partido o empresario; “es netamente ciudadano, por lo que aquí podrán encontrar muchos errores, pero lo que estamos haciendo es netamente ciudadano”, señaló.

En ese sentido, invitó a las distintas colonias y fraccionamientos de la ciudad a participar. Indicó que invitarán a estudiantes de periodismo de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) para que hagan sus prácticas a través de estas encuestas.