“Calles Felices” transforma la movilidad en Tuxtla

Con el banderazo de rehabilitación de la 1.ª Poniente Sur, en la colonia San José Terán, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, dio continuidad este sábado al programa Calles Felices, una de las apuestas más ambiciosas de su administración en materia de infraestructura vial.

La intervención en esta vialidad contempla la rehabilitación de 311 metros lineales con concreto hidráulico, nuevas banquetas, luminarias y, como distintivo del programa, la pintura de las fachadas de las viviendas que conforman la calle.

Obra integral

Durante el arranque de los trabajos, el edil destacó que se trata de una obra integral que busca devolver la dignidad a esta vialidad y sus colonos.

En entrevista, Torres Culebro señaló que desde el inicio de su gobierno se han intervenido más de 400 calles y que la meta es alcanzar otras 400 antes de concluir la administración, superando así las 800 vialidades rehabilitadas.

“Estamos trabajando con mucha planeación, con orden, transparencia y, sobre todo, con mucho amor por la ciudad”, afirmó.

Más de 200 mdp

Respecto a la inversión, el alcalde detalló que este año se destinarán 200 millones de pesos en específico para el programa Calles Felices, mientras que la inversión total en infraestructura para Tuxtla en 2026 superará los 700 millones de pesos.

Destacó que la implementación de este programa, es un cambio en la calidad de vida de los ciudadanos.

“Las condiciones en las que caminan son totalmente injustas; más de 50 años anduvieron así. Aquí lo más importante es que son calles integrales: luminarias, drenaje, banquetas, concreto hidráulico y el ingrediente adicional, que es la pintura en fachadas para darle ese toque de ‘Calles Felices’”, expresó.

Medio siglo sin mantenimiento

El edil enfatizó que esta calle en particular tenía medio siglo sin recibir mantenimiento mayor, según le manifestaron los vecinos. “Estamos hablando de más de 16 administraciones municipales que pasaron, pero ya no hay que voltear atrás, hay que ver hacia adelante y trabajar en equipo”, subrayó.