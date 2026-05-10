Caluroso y lluvioso Día de las Madres

Durante los próximos tres días, Chiapas experimentará una combinación de condiciones climáticas que van desde lluvias aisladas hasta temperaturas extremadamente calurosas, de acuerdo con los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

Para el domingo 10 de mayo, se prevén precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados que irían desde los 50 a 75 milímetros en el norte y oeste del estado; sin embargo, no se descarta que en el centro se presenten precipitaciones.

Oleaje

El viento será de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, y se espera oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de la entidad.

En materia de temperaturas, el estado se mantendrá dentro de la onda de calor que afecta gran parte del país. Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius (ºC) en el oeste de Chiapas, mientras que el centro de la entidad también registrará ambiente caluroso.

Próximas 48 y 72 horas

Para el lunes 11 de mayo, se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte y sur de Chiapas.

El viento de componente norte en el Istmo y golfo de Tehuantepec, alcanzará rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Chiapas.

Las temperaturas máximas se mantendrán entre 40 y 45 grados Celsius en el oeste y sur del estado.

El martes 12 de mayo continuarán los intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, de nueva cuenta en el norte y sur de Chiapas.

Istmo y golfo de Tehuantepec

El viento de componente norte en el Istmo y golfo de Tehuantepec se mantendrá con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, y el oleaje se conservará de 2.5 a 3.5 metros de altura.

Las temperaturas máximas seguirán siendo de 40 a 45 ºC en el oeste y sur del estado.

Autoridades de salud han exhortado a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, tomar precauciones ante el calor extremo, evitar exponerse al sol por periodos prolongados, y extremar cuidados en zonas propensas a inundaciones o deslaves.