Cámaras corporales fortalecen la vigilancia

Con el firme compromiso de supervisar y vigilar los protocolos de actuación policial, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en la Nueva ERA ha fortalecido a los cuerpos de seguridad con 500 cámaras corporales.

Bajo la visión del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, y el liderazgo del titular de la SSP en Chiapas, es una prioridad consolidar la estrategia de seguridad a través del uso de tecnologías que permitan generar certeza y confianza de sus instituciones con la ciudadanía.

Uso de tecnología

Con el fortalecimiento de 500 cámaras corporales se garantiza el cumplimiento de los protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad, con la supervisión y vigilancia en tiempo real de las y los elementos de seguridad en su labor de campo.

Hoy en Chiapas, la seguridad se construye con estrategia, inteligencia y tecnología, siempre protegiendo a la ciudadanía con un rostro humano.

Desde el inicio de la Nueva ERA en diciembre de 2024 a la fecha, el mensaje es claro, fortalecer a los cuerpos de seguridad con capacitaciones permanentes, equipamiento y mejores condiciones labores para garantizar una atención bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas.