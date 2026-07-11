Canaco prevé repunte económico en verano

Luego de la derrama económica registrada durante la fiebre mundialista, el sector empresarial de Chiapas apunta sus esfuerzos al inicio de las vacaciones de verano, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en la capital chiapaneca, destacó que restaurantes y hoteles han mantenido una ocupación favorable y que los números son “muy buenos dividendos” para la región.

El líder empresarial subrayó que la conectividad aérea es otro factor que alimenta las expectativas positivas, la reciente inauguración de nuevos vuelos, en particular la ruta de Mexicana con frecuencia de cinco veces por semana abre una puerta estratégica para conectar a Tuxtla con el Bajío, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México.

Blas Gutiérrez señaló que esta opción no solo facilita el arribo de turistas interesados en la naturaleza y la cultura de Chiapas, sino que también permite un networking empresarial valioso para los comerciantes locales.

Periodo vacacional

De cara al periodo vacacional, el presidente de Canaco Servitur Tuxtla afirmó que el sector ya se encuentra preparado, hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios han diseñado ofertas especiales para captar al mayor número de visitantes posible.

Explicó que la meta es generar la derrama económica que la entidad necesita y la confianza en el repunte es alta, pues los empresarios han trabajado en mejorar su capacidad de atención y en promocionar los atractivos de la ciudad y su entorno.

Blas Gutiérrez concluyó que la combinación del efecto mundialista, la nueva conectividad aérea y la temporada de vacaciones deja ver un escenario alentador para el comercio y el turismo en Tuxtla, siempre que se mantenga el esfuerzo conjunto entre el sector privado y las autoridades para garantizar una experiencia positiva a los viajeros.