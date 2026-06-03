Canirac montará Botanero Chiapaneco en Casa Chiapas

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, en colaboración con Casa Chiapas, llevará a cabo un Botanero Chiapaneco del 10 al 13 de junio, en la explanada de ese recinto ubicado en la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de promover la riqueza gastronómica, cultural y artesanal del estado.

Así lo informó Cristian Pérez Morales, presidente de Canirac Chiapas, quien detalló que esta actividad se realiza en conjunto con la titular de Casa Chiapas, Kenia Muñoz, y el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén. “El objetivo es montar en Casa Chiapas un botanero que pueda ofrecer las diferentes botanas que tenemos de aquí de Tuxtla Gutiérrez”, explicó.

Experiencia botanera

Pérez destacó que el espacio no solo ofrecerá alimentos, sino que buscará una experiencia integral. “Vamos a conceptualizar todo lo necesario a través de madera, peltre, barro, decoraciones con textiles”. Además, se dispondrán áreas de stands para que productores locales puedan promocionar e impulsar sus productos.

En el menú de bebidas se impulsarán el comiteco y el ron Bonampak, dos destilados emblemáticos de Chiapas. “Son bebidas tan reconocidas, con esa insignia del estado”, afirmó el líder restaurantero.

Detalló que en el proyecto participarán más de 30 marcas de botaneros con un historial consolidado en Tuxtla Gutiérrez. “Son recetas que han conservado por generaciones. Es importante exponer este formato de la gastronomía tan característico de nosotros, que no se encuentra en otro estado, que no se encuentra en otro municipio”.

Cada botana será elaborada con manos chiapanecas, resaltando la materia prima local y las técnicas tradicionales. “Vamos a exponer las manos que realizan estas botanas naturalmente aquí en el estado”, agregó.

Pérez Morales invitó a todos los asistentes al Mundial y al público en general a visitar el botanero en Casa Chiapas del 10 al 13 de junio. “Nos va a encantar poder atenderles, servirles y proporcionar un bocado de lo que es el estado de Chiapas a través de este menú tan privilegiado”, concluyó.