Capacitan a cerca de 800 docentes y académicos

La rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, comentó que docentes, técnicos académicos y personal administrativo de un total de 10 unidades académicas y cinco direcciones administrativas, recibieron capacitación y actualización.

Indicó que cada año realizan la Jornada Académica de Verano durante los periodos intersemestrales, y representan un espacio estratégico para fortalecer las competencias del personal docente y directivo, contribuyendo así a elevar la calidad de los procesos educativos.

Formación

“Es una gran oportunidad de formación y actualización para el personal docente y administrativo, ya que los cursos, talleres, conferencias y demás actividades se diseñan a partir de las áreas de mejora identificadas mediante el Proceso de Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico”.

Por otra parte, el secretario Académico de la autónoma Unicach, Enrique Pérez López, explicó que en estas capacitaciones durante la primera semana se desarrollaron actividades con enfoque pedagógico; mientras que la segunda estuvo orientada al fortalecimiento y disciplina en las distintas áreas del conocimiento.

Estas acciones se realizaron a través de la Dirección de Desarrollo Educativo y tienen como propósito incidir en la mejora del desempeño docente y contribuir a la formación integral de las y los estudiantes.

Las direcciones que integran la Secretaría Académica, en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos, Género, Inclusión y Cultura de Paz, organizaron 10 actividades en beneficio de 413 participantes, entre docentes, técnicos académicos y personal administrativo.

“Con estas acciones, la universidad reafirma su compromiso con la mejora continua de la calidad educativa, impulsando la formación permanente de su comunidad académica para responder a los retos de la educación superior”.