Capacitan a personal de la SayBG

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Chiapas (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, sostuvo una reunión de trabajo con contralores y personal de la SAyBG, como parte de las acciones permanentes para fortalecer las capacidades técnicas del servicio público y consolidar una administración transparente, profesional y con estricto apego a la legalidad.

En este marco, Romero Basurto impartió el curso denominado “De la Auditoría a la Sanción: La Construcción Jurídica del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)” al personal de la SAyGB, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y herramientas de las y los servidores públicos encargados de las labores de fiscalización, vigilancia y control.

Duración

El curso tendrá una duración total de 12 horas y se impartirá los días viernes, de 10 a una de la tarde, abordando los aspectos técnicos y jurídicos indispensables para la correcta integración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), instrumento fundamental para sustentar los procedimientos derivados de las auditorías y garantizar la debida aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Esta capacitación permitirá fortalecer las competencias de las y los servidores públicos responsables de sustanciar los procedimientos derivados de las auditorías, privilegiando el debido proceso, solidez jurídica de los expedientes y correcta aplicación del marco normativo.

Compromiso

Con estas acciones, la SAyBG reafirma su compromiso con la profesionalización permanente de su personal y con el fortalecimiento de una administración pública íntegra, eficiente y transparente, en congruencia con la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.