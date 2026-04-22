Caravana migrante llega a Huixtla

Tras caminar por varias horas, la tarde de este martes arribó a Huixtla la caravana de migrantes “David”, para ubicarse en el domo del barrio Guadalupe.

Estos salieron la noche del lunes de Tapachula y llegaron al parque 5 de Mayo en la comunidad Huehuetán Estación, en donde descansaron y, por la mañana, nuevamente siguieron su peregrinar hacia Huixtla.

Nacionalidades

El grupo está conformado por casi un millar de personas provenientes de Haití, Venezuela, Cuba, El Salvador y otras naciones, entre hombres, mujeres y familias completas, el cual cruzó sin problemas los puestos de control migratorio en Viva México y Huehuetán.

Estos denunciaron que al permanecer más de un año en Tapachula sin recibir respuestas a sus solicitudes de regularización de estancia ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), decidieron partir hacia la Ciudad de México, en donde esperan obtener documentos para ubicarse en distintas partes del país y así puedan obtener empleos y seguridad.

Custodiados por elementos de diferentes corporaciones de seguridad que les brindan protección, portando banderas de México y de las naciones de donde proceden, los migrantes esperan atención de las autoridades federales.