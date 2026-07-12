Cardiopatía congénita, riesgo de nacimiento

Cada año, miles de bebés nacen con alguna cardiopatía congénita, es decir, un grupo de malformaciones del corazón que se desarrollan durante el embarazo y representan la anomalía congénita más frecuente.

En México, uno de cada 100 recién nacidos presenta esta condición, lo que equivale a entre 18 mil y 20 mil nuevos casos anuales, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) del estado.

Detección oportuna

La detección oportuna es determinante para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

En Chiapas, uno de los estados con mayor número de nacimientos del país, “esta incidencia significa que cientos de bebés podrían requerir atención especializada cada año”.

El reto no solo radica en el diagnóstico temprano, sino también en garantizar el acceso a hospitales con capacidad para realizar procedimientos de alta especialidad.

Hay que mencionar que el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) de Tuxtla Gutiérrez se ha consolidado como uno de los principales centros de atención.

Entre 2016 y 2023 este hospital realizó más de mil procedimientos de cateterismo cardiaco, de los cuales 885 fueron intervencionistas, permitiendo tratar diversas cardiopatías sin recurrir a cirugía a corazón abierto.

Avances

El cardiólogo pediatra Roberto Mijangos destacó la importancia de estos avances al afirmar que “los resultados obtenidos son sin duda alentadores”, al referirse al fortalecimiento de la atención especializada en Chiapas.

Especialistas coincidieron en que el diagnóstico prenatal, el tamiz cardiaco neonatal y la referencia inmediata a hospitales especializados son fundamentales para reducir las complicaciones y brindar una mejor expectativa de vida a los recién nacidos con este padecimiento.