Carin León cobró 12 mdp por concierto

A casi tres semanas de concluida la Feria de la Primavera y de la Paz 2026, una de las mayores celebraciones de San Cristóbal, la edil Fabiola Ricci, junto a regidores y la tesorera municipal, Georgina Alcanzar Nájera, informó sobre los egresos y ingresos del evento, donde el cierre estuvo a cargo del cantante Carin León, a quien se le pagó 12 millones de pesos.

Origen de los recursos

Sin la presencia de algún miembro del comité de bando de feria, la tesorera informó que este año se tuvo un presupuesto de 30 millones 820 mil 750 pesos, de los cuáles la aportación municipal consistió en 26 millones 350 mil pesos.

Los más de 4 millones restantes provinieron de los ingresos ordinarios de feria, que son la venta de piso, en donde se recaudó un millón 675 mil 750 pesos; juegos mecánicos donde el recurso fue de un millón 700 mil; así como aportaciones de empresas privadas como la cervecera Superior, que pagó un stand con costo de 925 mil y Coca Cola con un monto de 170 mil pesos.

De los más de 30 millones, la contratación de artistas ocupó gran parte del presupuesto, con un gasto de 21 millones 623 mil 200 pesos, mientras que los gastos corrientes de feria fueron de 8 millones 811 mil 123 pesos. Se obtuvo un saldo favorable de 386 mil 427 pesos.

Sobre la contratación del cantante Carin León, la edil puntualizó que en las negociaciones no hubo intermediarios, además de que el compositor de regional mexicano fue el artista más costoso de la cartelera.

Cabe recordar que para el acceso preferencial al concierto de Carin León, el ayuntamiento pidió donación de despensa. Sobre este punto, Fabiola Ricci dijo que se lograron recaudar alrededor de 26 millones, de los cuáles, sin especificar la cantidad, el DIF empezó a separar algunos productos porque estaban caducados. Indicó que la entrega de este apoyo inició en la comunidad El Pinar.

El lugar tenía una zona VIP cerca del escenario, en donde se cobraba un cover que pidió un consumo mínimo de 8 mil pesos para el concierto de Carin León.

A pregunta expresa sobre si el ayuntamiento le habría cobrado una mayor renta a este establecimiento, la tesorera municipal aclaró que para le venta de piso en la Feria se sigue la normatividad aprobada por el Congreso.

Dicha normatividad estipula que “por metro cuadrado es 5.46 UMAS (640 pesos) en general. Si nos vamos a los estands es 79.80 UMAS (9,361 pesos) y en el área de subasteros 290.82 UMAS (34,116 pesos). Esto no es de qué categoría o lo que vaya a vender o generar recursos, la tesorería no puede medirse por esos criterios, sino a la reglamentación ya específica”, agregó la tesorera.

Sobre el mismo tema, Fabiola Ricci comentó que al municipio no le corresponde moderar el costo de lo que se ofrezca en los stands. “Es un criterio del ciudadano si quiere consumir un producto” agregó.

Bar ambulante

Sobre la zona VIP, la tesorera detalló que estuvo a cargo de una empresa comiteca llamada Savanna Prime. Pese al revuelo ciudadano que causó este lugar, tanto la presidenta como la tesorera se limitaron a decir que es una bar ambulante de la cual tenían poco conocimiento.

Transparencia

Georgina Alcanzar Nájera ofreció una liga donde se podría encontrar el desglose de los gastos; sin embargo, en una revisión se encontró que la página no existe. Pese a que en la conferencia señaló que ya están arriba los documentos de esta y la pasada edición, aún no se encuentran disponibles.

En relación a los contratos de todos los artistas que se presentaron, el área de comunicación del ayuntamiento dijo desconocer la razón por la que aún no se encontraban en la página. “Se supone que deberían estar”, señaló Óscar Santiz, a cargo de esa área.