Carlos Morales va a proceso de Morena

Carlos Morales anunció este martes que se inscribirá en el proceso para la coordinación de los Comités de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tuxtla Gutiérrez, que a su vez significa la candidatura por la presidencia municipal del municipio.

En un video publicado en redes sociales dijo que una vez que se emita la convocatoria correspondiente participará en el proceso interno del partido.

Carlos Morales, quien fue alcalde de la capital chiapaneca de 2018 a 2021 y reelecto hasta 2024, y ahora dijo en su video que la ciudad necesita restablecer el rumbo y el progreso.