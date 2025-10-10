Carrera Panamericana mostró un estado seguro

La salida ceremonial de la Carrera Panamericana de Tuxtla Gutiérrez hacia su siguiente destino fue espectacular, debido a que se trata de eventos que pondrán a Chiapas en los ojos del mundo, dijo Segundo Guillén, coordinador general Ejecutivo de la Secretaría de Turismo en el estado.

Entrevistado sobre el tema, comentó que la acontecimientos demuestran que el estado está “vivo” y que vienen tiempos mejores para Chiapas, “sin duda la nueva era del turismo está de vuelta”.

Nuevas actividades

Lo que viene, concluida la Carrera Panamericana en su fase de Chiapas, dijo que es la preparación de otro gran evento que es el festival El Mequé, programado para el mes de noviembre.

Como adelanto, añadió, se espera la incorporación de nuevos municipios para resaltar los aspectos culturales de la entidad y se harán eventos en Comitán y San Cristóbal.

“Vamos a hacer un espectáculo igual a la altura de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a invitar a gente que viene a visitar, nos interesa mucho los embajadores, la gente que vende a Chiapas hacia afuera a nivel internacional”, resaltó.

Expectativa

Arrancando el 2026 se prevé que las autoridades estatales también lleven a cabo la promoción de la entidad a través de la Feria Internacional de Turismo de España, México es el país invitado y el estado tendrá una gran presencia en este evento.

Lo más relevante, enfatizó, es que ahora se puede mandar un mensaje de que la entidad es una de las zonas más seguras del país, y no se dejará de repetir para que en la parte exterior de Chiapas la gente se entere de esto.

Finalmente y con base en la información compartida por parte de la Secretaría de Turismo, se reportó la presencia de pilotos de 14 nacionalidades diferentes, lo que dará a Chiapas una mayor proyección a nivel internacional.